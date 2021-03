Saint-Pierre Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Casper Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Le Centre Culturel et Sportif vous propose ce dimanche 7 mars un film De Brad Silberling : Casper Synopsis :

Un tout jeune fantôme, Casper, ronge son frein et s’ennuie à mourir en compagnie de ses oncles dans le manoir de Whipstaff. Quand une petite fille et son père viennent s’installer dans la maison hantée, il pense pouvoir enfin s’amuser… Ouverture des portes à 14h00, début du film à 14h30.

Les billets sont en vente au secrétariat du CCS. Tarif plein 8€. Tarif Réduit 4€

Au Centre Culturel et Sportif Centre Culturel et Sportif Rue Verdun, Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre

2021-03-07T14:00:00 2021-03-07T16:30:00

