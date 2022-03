CASINO : une soirée en faveur de la sauvegarde de la chapelle Notre-Dame de Salut Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Fécamp Seine-Maritime La Criée de Fécamp, Le Bouquet Normand, la Boulangerie Martin Fécamp, le @casinodefecamp & le groupe Cécile s’unissent pour proposer une soirée mémorable ! Solidarité… « Soirée Chapelle des Marins » ⛪️ au Casino Joa de Fécamp

Les Saint-Jacques sont au menu ! Jeudi 31 mars 2022 à 20h

Casino de Fécamp : Boulevard Albert 1er, 76400 Fécamp

30€ par personne dont 25€ reversés à l’association des Terre Neuvas pour la restauration de la Chapelle Notre-Dame du Salut. La Criée de Fécamp, Le Bouquet Normand, la Boulangerie Martin Fécamp, le @casinodefecamp & le groupe Cécile s’unissent pour proposer une soirée mémorable ! Solidarité… « Soirée Chapelle des Marins » ⛪️ au Casino Joa de Fécamp

