Joseph Gorgoni – Transplanté Casino Théâtre Genève Catégorie d’Évènement: Genève Joseph Gorgoni – Transplanté Casino Théâtre Genève, 28 juin 2024, Genève. Joseph Gorgoni – Transplanté 28 – 30 juin 2024 Casino Théâtre Plein tarif – De CHF 30.- à CHF 65.- / Tarif réduit – De CHF 25.- à CHF 60.- « J’ai frôlé la mort trois fois. Je veux vivre ! » Le spectacle d’un plus-que-survivant, Joseph Gorgoni ! Fibrose, transplantation bi-pulmonaire, 42 jours de coma, champignon mortel… Rien ne destinait Joseph Gorgoni à pouvoir vous présenter ce nouveau spectacle. Pourtant, il est bien là ! Du fin fond de son lit aux soins intensifs, il s’était fait une promesse : en rire avec vous ! « Il y a des gens qui écrivent des livres. Moi, mon mode d’expression, c’est l’humour. Raconter me libère… J’aimerais surtout que le spectacle soit léger. TRANSPLANTÉ mais bien vivant, Joseph Gorgoni est de retour ! Texte de Joseph Gorgoni – Mise en scène de Joseph Gorgoni et Sébastien Corthésy Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 44 00 http://www.ville-ge.ch/casinotheatre [{« type »: « link », « value »: « https://monbillet.ch/events/joseph-gorgoni-transplante-24-geneve-casino-theatre »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/casino-theatre/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-28T19:30:00+02:00 – 2024-06-28T21:00:00+02:00

2024-06-30T19:00:00+02:00 – 2024-06-30T20:30:00+02:00 Nathan Hausermann Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Casino Théâtre Adresse Rue de Carouge 42, 1205 Genève Ville Genève Lieu Ville Casino Théâtre Genève latitude longitude 46.194637;6.143382

