Grand Pin-up School Show 1 et 2 juin 2024 Casino Théâtre 29

Bienvenue au Cabaret !

Leurs cartables sont remplis de lingerie à froufrous, plumes et paillettes. A l’école des pin-ups on enseigne le glamour rétro et l’effeuillage burlesque ! Du strip-tease à l’ancienne avec une bonne dose d’humour, à mi-chemin entre numéros de cabaret, théâtre et danse.

Date : Samedi 1er juin à 20h00 et Dimanche 2 juin à 19h00

Ouverture des portes : 40 minutes avant le début du spectacle

Lieu : Casino Théâtre – Rue de Carouge 42 à Genève

Accès : Tram 12, 18 & Bus 1 arrêt : Pont d’Arve

Parking de Plainpalais

Prix : CHF 29.-

www.secretfollies.com

Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève +41 22 418 44 00

