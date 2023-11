Swann Périssé Casino Théâtre Genève Catégorie d’Évènement: Genève Swann Périssé Casino Théâtre Genève, 30 mai 2024, Genève. Swann Périssé Jeudi 30 mai 2024, 20h30 Casino Théâtre CHF 32.- à CHF 62.- Swann Périssé est la dernière d’une fratrie de quatre sœurs. Elle monte sur les planches à 12 ans. Après son bac, Swann rentre à Sciences po, cependant la scène lui manque. Elle part aux Etats-Unis en 2007, pour prendre des cours de théâtre et pour apprendre le stand-up. De retour à Paris, elle intègre l’Ecole de Théâtre Internationale Jacques Lecoq. En 2013, elle joue son premier spectacle qu’elle présente partout en francophonie.

Aujourd'hui, elle revient avec son troisième spectacle pour la première fois à Genève!

Casino Théâtre
Rue de Carouge 42, 1205 Genève
Genève 1205
+41 22 418 44 00

2024-05-30T20:30:00+02:00 – 2024-05-30T22:00:00+02:00

Jeudi 30 mai 2024, 20h30
CHF 32.- à CHF 62.-

