Doully « Hier j’arrête! » Casino Théâtre Genève, 29 mai 2024, Genève.

Doully « Hier j’arrête! » Mercredi 29 mai 2024, 20h30 Casino Théâtre CHF 32.- à CHF 62.-

Doully est passée maître du stand-up en racontant notamment avec une aisance et une drôlerie bluffantes son passé d’ex-junkie aux mille et une vies (go-go danseuse, barmaid, dame pipi, doubleuse de porno, créatrice de prêt-à-porter, prof de français en Espagne, etc, etc…), mais aussi sa sobriété….

Co-écrit avec Blanche Gardin et Paco Perez

Avec la participation d’Eric Monin

Spectacle interdit au moins de 16 ans

Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 44 00 http://www.ville-ge.ch/casinotheatre [{« type »: « phone », « value »: « 0041225034590 »}, {« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/tQqtuw7zAR/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/casino-theatre/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-29T20:30:00+02:00 – 2024-05-29T22:00:00+02:00

2024-05-29T20:30:00+02:00 – 2024-05-29T22:00:00+02:00

La Prod et Bleu Citron