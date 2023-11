La fête du ski 2024 Casino Théâtre Genève, 14 mai 2024, Genève.

Cette soirée sera l’occasion de clore la saison de ski et de féliciter tous nos athlètes pour leurs excellentes performances.

Des stars du ski suisse nous feront l’honneur de leur présence afin de remettre les prix des concours scolaires ainsi que les mérites du ski genevois.

Plus d’infos et inscription sur notre site internet : https://genevesnowsports.ch/event/la-fete-du-ski-2024/

(entrée gratuite mais sur inscription)

Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 44 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-14T18:30:00+02:00 – 2024-05-14T21:30:00+02:00

