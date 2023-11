Barrettes & Cigarettes Casino Théâtre Genève, 10 mai 2024, Genève.

Barrettes & Cigarettes

Cette année les comédies musicales de l’université de Genève (ou CoMu pour les habitués) reviennent pour présenter leur 10ème spectacle original

Synopsis :

Dans une petite ville très traditionnelle se déroule chaque année un concours de chant.

Cette année, deux groupes sont en finale et doivent chanter un morceau ensemble un mois avant la grande finale. Mais ces deux groupes ne s’entendent pas du tout. Le premier, un girlband bien parfait, qui ont tout pour plaire. Le second, des rockeurs, bien grundge, intimidant, ayant une terrible réputation. Mais les deux groupes ont un point en commun inattendu : l’énorme pression de leurs parents. Ils décident alors de lutter ensemble, mais cette alliance naissante n’est pas de l’avis de tout le monde. Face à ces haters, ces rumeurs et leurs problèmes familiaux, comment ces rivaux vont-ils réussir à se lier d’amitié pour battre les préjugés, et se faire voir et entendre pour ce qu’ils sont vraiment?

2024-05-10T20:00:00+02:00 – 2024-05-10T21:30:00+02:00

2024-05-12T18:00:00+02:00 – 2024-05-12T19:30:00+02:00