Après le succès de ses dates de tournée françaises, MARIE S’INFILTRE s’invite en Suisse, au Casino Théâtre de Genève, le 26 mars 2024.

Spectacle hybride mêlant sketch et comédie musicale, impro et textes littéraires, « Culot » initie le public à l’audace, en s’émancipant du regard des autres, pour n’avoir plus honte de rien. Tout est permis dans cette parenthèse loufoque qui balaye la bien-pensance moralisatrice ! Bref, sortez de votre zone de confort et soyez dingues, fous, libres !

MARIE S’INFILTRE est comédienne, auteure, chanteuse, danseuse et metteur-en-scène. En 2017, elle fait le buzz sur les réseaux avec un mini-documentaire satirique sur le festival américain « Burning Man », cumulant 1 million de vues en une semaine. En 2019, elle s’infiltre à un défilé Chanel, avant de se faire expulser par le mannequin américain Gigi Hadid et en 2021, elle réalise une série de vidéos et une chanson sur la luxurieuse ville de Dubaï, ses expatrié·es et son système politique, social et touristique.

Portant un regard à la fois comique et critique sur la société française et l’actualité en général, ses vidéos ont été un tremplin pour dévoiler son culot et son talent. La comédienne cumule aujourd’hui plus de 350 millions de vues et près de 1.7 millions d’abonné·es sur les réseaux sociaux. Avec comme créneau de révéler les contradictions et l’absurdité comique du quotidien, Marie va toujours droit au but et se permet ce que personne n’aurait osé.

Retrouvez l’humour et l’audace de MARIE S’INFILTRE sur scène, le 26 mars 2024 à Genève !

Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 44 00

2024-02-26T20:00:00+01:00 – 2024-02-26T21:00:00+01:00

