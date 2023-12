Tim Bernardes Casino Théâtre Genève, 14 février 2024, Genève.

Tim Bernardes Mercredi 14 février 2024, 19h30 Casino Théâtre Plein tarif : CHF 35.- / Tarif réduit : CHF 30.- / Tarif jeune : CHF 25.- / Tarif 20 ans 20 francs : CHF 18.- / Tarif festivalier·ère : CHF 15.-

Début : 2024-02-14T19:30:00+01:00 – 2024-02-14T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T19:30:00+01:00 – 2024-02-14T23:00:00+01:00

Rendez-vous le mercredi 14 février à 19h30 pour le concert de Tim Bernardes au Casino Théâtre.

Entre culture pop et chansons traditionnelles du Brésil, Tim Bernardes relie avec élégance la samba et les mélodies tropicalia sous des versants indie folk. Une formule audacieuse, unique et atypique ayant le mérite de renouveler le genre en l’éclairant d’un jour nouveau. Constamment en équilibre, passant sensiblement de la joie à la nostalgie, de la désinvolture à la gravité, le chanteur nous gratifie d’une bossa nova lunaire aussi aventureuse que familière.

Ouverture des portes à 18h30.

Les billets et toutes les informations sont disponibles sur le site du festival.

Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 44 00 http://www.ville-ge.ch/casinotheatre [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/MkZnP0i1Gn/event/1095915/ »}] [{« link »: « http://www.antigel.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/casino-theatre/

