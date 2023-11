QUELO, spectacle de la Cie Quelo Flamenco Casino Théâtre Genève Catégorie d’Évènement: Genève QUELO, spectacle de la Cie Quelo Flamenco Casino Théâtre Genève, 10 février 2024, Genève. QUELO, spectacle de la Cie Quelo Flamenco Samedi 10 février 2024, 20h30 Casino Théâtre Il est temps de vous raconter notre histoire…

Pour Quelo, la danse flamenca est comme un prolongement fiévreux du chant, Elle est passionnelle, charnelle, sensorielle. Elle est l’intersection entre le terrien et le divin. Elle est toute à la fois. Un cris du coeur, une passion commune. Un hymne à l’Amour. Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 44 00 http://www.ville-ge.ch/casinotheatre [{« type »: « link », « value »: « https://quelo-flamenco.ch/spectacle-de-la-compagnie-quelo-flamenco-quelo-le-samedi-10-fevrier-2024/ »}] https://quelo-flamenco.ch/spectacle-de-la-compagnie-quelo-flamenco-quelo-le-samedi-10-fevrier-2024/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/casino-theatre/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:30:00+01:00

2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:30:00+01:00 Photo de Elle Vit Photographies Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Casino Théâtre Adresse Rue de Carouge 42, 1205 Genève Ville Genève Lieu Ville Casino Théâtre Genève latitude longitude 46.194637;6.143382

Casino Théâtre Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/