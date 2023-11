POUPOUPIDOU – L’HISTOIRE DU MONDE Casino Théâtre Genève, 25 janvier 2024, Genève.

POUPOUPIDOU – L’HISTOIRE DU MONDE 25 – 27 janvier 2024 Casino Théâtre de CHF 35 à CHF 95

DU BIG BANG A L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Installez-vous et embarquez pour un voyage à travers l’histoire du monde présenté par notre professeur d’archéologie complètement loufoque. Entre rire, grand spectacle et glamour, ce show est un condensé de bonne humeur et de prouesses artistiques!

De l’époque des dinosaures avec notre Guest star BOB LE DINO à la révolution hippie, Poupoupidou revisite l’histoire du monde et vous prouve que celle-ci n’est qu’un enchaînement de situations burlesques se prêtant à merveille à tous les arts du cabaret!

Vous découvrirez parmi les nombreux numéros cabarets internationaux sélectionnés pour vous Jésus le magicien, Marie-Antoinette la popstar, Chaplin, Queen… toutes les grandes périodes de l’histoire sont évoquées durant 2 heures de show incroyable, mariant à la perfection humour et glamour. Un show unique et magique à ne pas manquer!

La scénographie fera la part belle aux nouvelles technologies, jouant avec les projections pour des effets immerrsifs invitant au voyage entre les différentes époques.

La direction artistique et la mise en scène est signée Delphine de Raemy , les chorégrahies sont signées par Delphine de Raemy et Ludivine Heubi.

Avec

YVAN FRANEL du groupe Stevans (host et chanteur)

Le présentateur archéologue, Napoléon, Jules Verne

JULIEN SONJON (magicien)

Jésus

JEREMY VAILLOT (humoriste)

L’homme des cavernes, Jules César, Le Roi Arthur

CHEEKY KELLY (Meneuse de Revue)

Marie-Antoinette et Reine du Moyen-Age

JOY (Drag Queen)

Berta from Germany

GABBY NOVEL (hula-hoop)

La pin-up des années 50

MR.BANG (humour)

L’homme sur le Lune

CHERRY COXCY ET JEREMY (artistes aériens)

Les pirates

REBELLE BETTIE (artiste burlesque)

Gatsby le magnifique

SHEYEN CAROLI (controtionniste et tir à l’arc avec pieds)

Robin des Bois

EMILY WINTERS (artistes aérienne, supsension par les cheveux)

La Grèce Antique

RITA CLARKS (Artiste burlesque)

Cléopâtre

FOXY CANDICE (artiste de feu)

La préhistoire, La découverte du feu

MO CHAPLIN (transformiste)

Charlie Chaplin et les débuts du cinéma

FLEUR DE L’AUBE (artiste cerceau aérien)

le Big Bang

JOAN (artiste cirque)

La révolution industrielle)

DELPHINE DE RAEMY (artiste Sand Art)

John Lennon, la Révolution Hippie

LES DANSEUSES DE LA CHEEKY COMPANY

BAMBI ET LA PLUME (french cancan)

MINA LINE ET CARLOTTA D’IPANEMA (charleston)

ANNA PIGALLE (burlesque)

MAMZ’ELLE PERCU (échasses)

Nos figurants Patrick, André, et JB

ET NOTRE GUEST STAR

!!! BOB LE DINO !!!

Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 44 00 http://www.ville-ge.ch/casinotheatre [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-fr/theatre-et-arts-vivants/poupoupidou-lhistoire-du-monde/5h1vTvgrBEQ8c5jhdut4911FhTEJ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/casino-theatre/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T20:00:00+01:00 – 2024-01-25T22:30:00+01:00

2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T22:30:00+01:00

DR