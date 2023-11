Marie-Thérèse fête ses 30 ans (de carrière) Casino Théâtre Genève Catégorie d’Évènement: Genève Marie-Thérèse fête ses 30 ans (de carrière) Casino Théâtre Genève, 18 janvier 2024, Genève. Marie-Thérèse fête ses 30 ans (de carrière) 18 – 20 janvier 2024 Casino Théâtre De 35 à 58 CHF Marie-Thérèse est de retour, et elle n’est pas contente ! Durant des mois, toute la presse n’en a eu que pour son collègue chauve qui est tombé dans le coma… Au point d’en oublier le plus important : fêter ses 30 ans (de carrière) ! Une fête d’anniversaire, ça se prépare. Et comme tout le monde met plein de jolies décorations à Noël, autant faire d’une pierre deux coups ! Et puis entre nous, entre un vieux monsieur qui fête son anniversaire chaque année depuis 2023 ans ou les 30 ans de carrière de Marie-Thérèse… Je crois que le choix est vite fait ! Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 44 00 http://www.ville-ge.ch/casinotheatre [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/a7FKPWvP51/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/casino-theatre/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

