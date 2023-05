Philippe Katerine aux Anges Casino Théâtre Barrière Toulouse, 1 juillet 2023, Toulouse.

Philippe Katerine aux Anges 1 et 2 juillet Casino Théâtre Barrière Toulouse Tarifs A : de 20€ à 55€

Concert proposé dans le cadre du Festival de Toulouse.

Philippe Katerine possède le goût de l’aventure et le démontre à chaque album, à chaque exploration artistique. Il peut passer d’un piano-voix à une collaboration avec un maître de l’électro.

Artiste moderne et protéiforme, Bastien Stil se distingue comme chef d’orchestre par son interprétation précise et engagée des répertoires symphoniques et lyriques, tant en France qu’à l’international.

Si le minimalisme réussit à Philippe Katerine, c’est aux côtés d’un orchestre symphonique qu’il va bousculer les codes de la pop. Des versions de ses chansons, réarrangées par Lucas Henri, mettront à l’honneur l’univers symphonique.

Une création sous l’influence esthétique de la musique française début XXe, de Debussy / Ravel au Groupe des Six. Un chambardement pop en perspective !

Casino Théâtre Barrière Toulouse 18 Chemin de la Loge, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 61 33 37 77 https://www.casinosbarriere.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T21:00:00+02:00 – 2023-07-01T22:30:00+02:00

2023-07-02T18:00:00+02:00 – 2023-07-02T19:30:00+02:00

FestivalDeToulouse2023

Julie Depardieu © Gérard Giaume – H&K | Philippe Katerine © Tony Frontal | Bastien Stil © Lyodoh Kaneko