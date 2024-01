SHEILA CASINO PARTOUCHE Pornic, samedi 23 mars 2024.

Voilà 60 ans que Sheila a fait son apparition dans nos vies.Une carrière jalonnée de nombreux tubes passant du Yéyé au Disco, de la Pop au Rock, avec pas moins de 26 albums qui se sont écoulés à plus de 85 Millions ; Sheila la française est devenue une artiste internationale en se classant à plusieurs reprises dans le Billboard américain.Avec son 27ème album studio Venue d’ailleurs, Sheila revisite sa propre histoire, entre mélancolie et joie, piano et disco, Pop et rock, un album qui se lit comme une autobiographie en musique ; elle renoue avec ses complices de toujours, Keith Olsen (Fleetwood Mac, Foreigner, Pat Benatar) et Nile Rodgers (Chic), ou encore ce duo avec Jason Scheff (du groupe Chicago).Venue d’ailleurs, cet album aux multiples facettes, vient célébrer 60 ans de carrière.Après une tournée à travers la France et deux concerts complets à la Salle Pleyel de Paris en 2022, SHEILA sera en concert au Grand Rex de Paris et en tournée dans toute la France, célébrant un répertoire incontournable d’une vie qui conjugue plusieurs générations.

Tarif : 32.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

CASINO PARTOUCHE 30 RUE DU CANAL LA RIA 44210 Pornic 44