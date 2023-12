OPTRAKEN LE CARRE SEVIGNE Cesson Sevigne, 26 janvier 2024, Cesson Sevigne.

Attention, chute ininterrompue d’objets incongrus ! Cinq acrobates tous plus agiles et rusés les uns que les autres font preuve d’une créativité débordante pour s’adapter à l’environnement hostile qui les entoure. Le sol se dérobe sous leurs pieds, le plafond leur tombe sur la tête… Rien n’effraie ces maîtres en art de l’esquive. Un spectacle trépidant, cocasse et vraiment drôle !

Tarif : 25.00 – 31.20 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE CARRE SEVIGNE 1 RUE DU BAC 35510 Cesson Sevigne