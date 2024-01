CARLA LAZZARI CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE Nice, 23 février 2024, Nice.

Carla Lazzari, la sensation musicale française, revient pour un concert inédit exceptionnel à Nice !À seulement 18 ans, Carla a déjà conquis des millions de cœurs avec son talent exceptionnel. Elle est la première artiste française à avoir remporté le TikTok d’Or à l’âge de 13 ans, marquant le début d’une ascension fulgurante.En plus de son succès musical, Carla a également brillé sur la scène de Danse avec les Stars , où elle a atteint la grande finale, prouvant sa polyvalence et son talent exceptionnel.Ses tubes tels que Bim Bam Toi , aujourd’hui certifié single de platine avec plus de 120 millions de vues, ont créé une onde de choc dans l’industrie musicale.Mais ce concert ne sera pas seulement une célébration de ses succès passés. Carla présentera son tout nouveau tube, J’en Veux Pas , une œuvre puissante qui aborde le sujet difficile du harcèlement qu’elle a vécu. Ce titre marque son retour triomphal et symbolise sa renaissance en tant que jeune femme.Ce concert sera bien plus qu’une performance musicale, il sera le récit vivant de son parcours exceptionnel. Un voyage à travers les hauts et les bas, une expérience immersive dans l’univers captivant de Carla Lazzari.Réservez vos places dès maintenant pour faire partie de cette soirée magique ! Ne manquez pas l’occasion d’assister à un concert qui marquera l’histoire de la musique.

Tarif : 37.20 – 47.50 euros.

Début : 2024-02-23 à 20:00

CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE 15 promenade des anglais 06000 Nice 06