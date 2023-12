LE DINER DE CONS CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE Nice, 28 janvier 2024, Nice.

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons.Le principe est simple : chaque participant amène un con , et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur.Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare : François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes.Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes…La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser…Auteur : Francis VeberArtistes : Charlotte Talpaert, Saverio Maligno, Isma Isma, Sylvain Vanstaevel, Mathieu La Violette

Tarif : 31.15 – 44.50 euros.

Début : 2024-01-28 à 18:30

CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE 15 promenade des anglais 06000 Nice