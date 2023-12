AMINE RADI CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE Nice Catégorie d’Évènement: Nice AMINE RADI CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE Nice, 27 janvier 2024, Nice. Amine Radi débarque en tournée !A la base Il a fait une vidéo pour s’amuser avec ses potes, Aujourd’hui Il est à plus 800 Millions du vue sur Internet.Après avoir débarqué de Casablanca à Paris pour devenir expert comptable, Amine Radi laisse tomber son poste en Finance pour monter sur scène.Dans un spectacle ou se mêlent Humour avec Amour Amine Radi vous raconte à coeur ouvert son parcours unique.Sa fraîcheur et son authenticité vous feront voyager.

Tarif : 36.20 – 47.50 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:30
CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE
15 promenade des anglais
06000 Nice

