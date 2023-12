ABDELKADER SECTEUR CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE Nice Catégories d’Évènement: 06

Nice ABDELKADER SECTEUR CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE Nice, 13 janvier 2024, Nice. Abdelkader Secteur débarque pour son nouveau spectacle !Après ses 2 premiers spectacles, Abdelkader Secteur revient sur scène avec un nouveau show entièrement inédit.A Savoir :Spectacle en arabe dialectal.

Tarif : 37.20 – 37.20 euros.

Début : 2024-01-13 à 21:00
CASINO PALAIS DE LA MEDITERRANEE
15 promenade des anglais
06000 Nice

