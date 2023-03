PREMIÈRE BIENNALE DE LA PHOTOGRAPHIE Casino municipal Cattenom Catégories d’Évènement: Cattenom

2023-04-15 10:00:00 – 2023-04-16 12:00:00

Moselle . Le club photo local Declic Catt photgraphie organise sa première biennale de la photographie au casino de Cattenom. Retrouvez les réalisations de 30 photographes. Plus de 150 photos à découvrir. declic.catt@orange.fr +33 6 51 91 29 54 https://www.facebook.com/DeclicCatt/ Casino municipal Avenue du Général-de-Gaulle Cattenom

