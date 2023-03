L’Invitation aux Voyages – « Li(v)re en scène – Casino municipal, 13 octobre 2023, Biarritz .

Biarritz et le Pays basque ont depuis toujours tissé des liens avec l’Amérique latine. L’Invitation aux voyages se devait, un jour, de célébrer sa littérature. Ainsi, du 9 au 15 octobre 2023 le festival franchit l’Atlantique à la rencontre de ces auteur(e)s riches de leur diversité littéraire à l’imagination féconde et au caractère militant, propre à chacune de leurs nations qui forment ce continent. Des géants Gabriel García Márquez ou Mario Vargas Llosa et encore Sepulveda (et bien d’autres), aux écrivains nouvellement traduits en France, le festival vous invite à découvrir ces voix engagées, combatives, originales et facétieuses.

