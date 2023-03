Festival Biarritz Amérique Latine – cinémas et cultures Casino Municipal, 24 septembre 2023, Biarritz .

Festival Biarritz Amérique Latine – cinémas et cultures

2023-09-24 – 2023-09-24

Le Festival Biarritz Amérique Latine est le point de rencontre et d’échanges entre l’Europe et l’Amérique

latine… Trois compétitions de films (fiction, documentaire, courts métrages) mettent en lumière le meilleur de la création

cinématographique contemporaine, et sont accompagnées d’hommages, de rétrospectives et d’avant-premières.

Littérature, musique, et débats sont aussi à l’honneur, ainsi que gastronomie et artisanat au « Village » du festival (situé

au Casino Municipal). Le festival propose aussi tous les soirs des concerts (gratuits) au Village ainsi qu’un concert exceptionnel (payant) à la Gare de Midi.

