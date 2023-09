Halloween Party Casino Lacanau Lacanau, 31 octobre 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Pour que les grands fêtent aussi Halloween comme il se doit, le casino et son personnel, se déguisent pour une journée de l’horreurs.

Animations, menu spécial, cocktail spécial, concours… et de nombreux lots à gagner !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Casino Lacanau Route du Baganais

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



So that the grown-ups can celebrate Halloween in style, the casino and its staff are dressing up for a day of horror.

Entertainment, a special menu, special cocktails, contests? and lots of prizes to be won!

El casino y su personal se visten de terror para que los mayores también celebren Halloween por todo lo alto.

Entretenimiento, un menú especial, cócteles especiales, concursos… ¡y muchos premios para ganar!

Damit auch die Großen Halloween gebührend feiern können, verkleiden sich das Kasino und seine Angestellten für einen Tag des Horrors.

Animationen, ein spezielles Menü, ein spezieller Cocktail, ein Wettbewerb? und viele Preise zu gewinnen!

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Médoc Atlantique