Oi Brasil (musique brésilienne) concert gratuit Casino Lacanau, 24 juin 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Accès libre et gratuit.

« Oi Brasil » Le meilleur de la musique Brésilienne : ambiance, chaleur et convivialité, laissez-vous envahir par la magie du Brésil et sa sensualité. !.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 22:30:00. .

Casino Route du Baganais

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Free access.

« Oi Brasil » The best of Brazilian music: atmosphere, warmth and conviviality, let yourself be invaded by the magic of Brazil and its sensuality !

Entrada gratuita.

« Oi Brasil » Lo mejor de la música brasileña: ambiente, calor y convivencia, ¡déjese invadir por la magia de Brasil y su sensualidad!

Freier Zugang und kostenlos.

« Oi Brasil » Das Beste der brasilianischen Musik: Atmosphäre, Wärme und Geselligkeit, lassen Sie sich von der Magie Brasiliens und seiner Sinnlichkeit überwältigen!

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Médoc Atlantique