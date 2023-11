Ciné-Conférence – Route de la soie Casino Joa Le Tréport, 22 mars 2024, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Dans les pas de Marco Polo, partez à la découverte des oasis de la Route de la soie aux noms enchanteurs. Qui n’a rêvé d’errer dans le grand bazar de Kashgar ou se croisent Ouighours, Kirghizes, Tadjiks et Kazakhs ? Qui n’a rêvé de contempler ses imposantes murailles de terre qui, pendant des siècles abritèrent les plus grands trésors d’Asie Centrale ? Ella Maillart et Peter Fleming y retrouvèrent des parfums de civilisation après leur éprouvant voyage..

2024-03-22 18:30:00 fin : 2024-03-22 . .

Casino Joa Esplanade Louis Aragon

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Following in the footsteps of Marco Polo, discover the enchanting oases of the Silk Road. Who hasn’t dreamed of wandering through the great bazaar of Kashgar, where Uighurs, Kirghiz, Tajiks and Kazakhs meet? Who hasn?t dreamed of contemplating its imposing earthen walls, which for centuries housed Central Asia?s greatest treasures? Ella Maillart and Peter Fleming rediscovered the scents of civilization after their arduous journey.

Siguiendo los pasos de Marco Polo, parta a descubrir los oasis de la Ruta de la Seda, de nombres encantadores. ¿Quién no ha soñado con pasear por el gran bazar de Kashgar, donde se dan cita uigures, kirguises, tayikos y kazajos? ¿Quién no ha soñado con contemplar sus imponentes murallas de tierra, que durante siglos albergaron los mayores tesoros de Asia Central? Ella Maillart y Peter Fleming redescubrieron allí los aromas de la civilización tras su arduo viaje.

Entdecken Sie in den Fußstapfen von Marco Polo die Oasen der Seidenstraße mit ihren bezaubernden Namen. Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, über den großen Basar von Kashgar zu schlendern, wo sich Uiguren, Kirgisen, Tadschiken und Kasachen begegnen? Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, die imposanten Erdmauern zu bestaunen, die jahrhundertelang die größten Schätze Zentralasiens beherbergten? Ella Maillart und Peter Fleming fanden hier nach ihrer anstrengenden Reise den Duft der Zivilisation.

