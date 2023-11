Ciné-Conférence – Ethiopie « Au coeur de l’Abyssinie » Casino Joa Le Tréport, 16 février 2024, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Dans la nuit du 6 au 7 janvier, l’Éthiopie chrétienne est en émoi pour «Genna», la Noël éthiopienne.

Dans les semaines qui précèdent cette nuit, les pèlerins se mettent en marche des 4 coins du pays en direction de Lalibela : la Jérusalem éthiopienne, où cette fête de N0ël est la plus grandiose.

Pour être les témoins privilégiés de cette foi, Frédéric et Olivier prennent la route depuis le flanc nord du Parc National des montagnes du Simien… Vingt-trois jours de marche les attendent, à travers un défilé de hautes montagnes, de collines et de zones à végétation surprenante..

2024-02-16 18:30:00 fin : 2024-02-16 . .

Casino Joa Esplanade Louis Aragon

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



On the night of January 6 to 7, Christian Ethiopia is abuzz with excitement for « Genna », the Ethiopian Christmas.

In the weeks leading up to this night, pilgrims set off from all 4 corners of the country in the direction of Lalibela: the Ethiopian Jerusalem, where this Christmas celebration is at its most grandiose.

To witness this faith first-hand, Frédéric and Olivier set off from the northern flank of the Simien Mountains National Park… Twenty-three days of trekking await them, through a parade of high mountains, hills and areas of surprising vegetation.

En la noche del 6 al 7 de enero, la Etiopía cristiana bulle de entusiasmo por la « Genna », la Navidad etíope.

Durante las semanas que preceden a esta noche, peregrinos de todos los rincones del país se dirigen a Lalibela, la Jerusalén etíope, donde esta celebración navideña alcanza su máximo esplendor.

Para ser testigos de primera mano de esta fe, Frédéric y Olivier parten del flanco norte del Parque Nacional de las Montañas Simien… Les esperan veintitrés días de marcha, a través de un desfile de altas montañas, colinas y zonas de sorprendente vegetación.

In der Nacht vom 6. auf den 7. Januar ist das christliche Äthiopien in Aufruhr wegen « Genna », dem äthiopischen Weihnachtsfest.

In den Wochen vor dieser Nacht machen sich die Pilger aus allen Teilen des Landes auf den Weg nach Lalibela, dem äthiopischen Jerusalem, wo das Weihnachtsfest am großartigsten ist.

Um diesen Glauben zu bezeugen, machen sich Frédéric und Olivier von der Nordseite des Simien-Nationalparks aus auf den Weg… Sie wandern 23 Tage lang über hohe Berge, Hügel und durch Gebiete mit überraschender Vegetation.

