Ciné-Conférence – Peuples du froid Casino Joa Le Tréport, 17 novembre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Nomades Nénètses de Sibérie, Mongols et Kazakhs d’Asie centrale, Zanskarpas de l’Himalaya, tous vivent dans des conditions difficiles et parfois extrêmes. Jacques Ducoin nous emmène à leur rencontre et témoigne de modes de vies respectueux des traditions et de l’environnement naturel. Ces peuples ne possèdent pas grand chose mais se sentent libres. Un équilibre précaire néanmoins car leur avenir est gravement menacé par les changements climatiques.

Après une immersion chez une brigade d’éleveurs de rennes de Sibérie, l’auteur vous invite au festival de glace sur le lac Khovsgöl, surnommé « la perle bleue de Mongolie », puis dans des paysages de steppe et de montagne il rencontre les éleveurs de yacks et les aigliers de l’Altaï. Enfin, dans l’âpreté et la rudesse de l’hiver des régions montagneuses du nord-ouest de l’Inde, avec son fils David, et son ami Nono, ils empruntent la rivière gelée du Zanskar à 3700m d’altitude pour retrouver une famille après 25 ans ! Un voyage périlleux, des retrouvailles émouvantes au cœur de l’Himalaya !.

2023-11-17 18:30:00 fin : 2023-11-17 . .

Casino Joa Esplanade Louis Aragon

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



The Nenets of Siberia, the Mongols and Kazakhs of Central Asia, the Zanskarpas of the Himalayas, all live in difficult and sometimes extreme conditions. Jacques Ducoin takes us on a journey to meet them, and bears witness to a way of life that respects both tradition and the natural environment. These people don’t own much, but they feel free. A precarious balance, however, as their future is seriously threatened by climate change.

After an immersion in a Siberian reindeer-breeding brigade, the author invites you to the ice festival on Lake Khovsgöl, nicknamed « the blue pearl of Mongolia », then into steppe and mountain landscapes to meet the yak breeders and eaglers of the Altai. Finally, in the harsh, harsh winter of the mountainous regions of north-west India, with his son David, and his friend Nono, they travel the frozen river of Zanskar at 3700m altitude to find a family after 25 years! A perilous journey and a moving reunion in the heart of the Himalayas!

Los nómadas nenets de Siberia, los mongoles y kazajos de Asia Central, los zanskarpas del Himalaya… todos viven en condiciones difíciles y a veces extremas. Jacques Ducoin nos lleva a conocerlos y nos da testimonio de un modo de vida que respeta las tradiciones y el entorno natural. Estas gentes tienen muy poco, pero se sienten libres. Pero su equilibrio es precario, ya que su futuro está seriamente amenazado por el cambio climático.

Tras sumergirse en una brigada de pastores de renos siberianos, el autor le invita al festival del hielo en el lago Khovsgöl, apodado « la perla azul de Mongolia », y después a paisajes de estepa y montaña donde conoce a los pastores de yaks y a las águilas del Altai. Por último, en las duras condiciones invernales de las regiones montañosas del noroeste de la India, con su hijo David y su amigo Nono, recorren el río helado de Zanskar a 3.700 m de altitud para encontrar una familia ¡después de 25 años! Un viaje peligroso y un reencuentro conmovedor en el corazón del Himalaya

Nomaden der Nenzen in Sibirien, Mongolen und Kasachen in Zentralasien, Zanskarpas im Himalaya – sie alle leben unter schwierigen und manchmal extremen Bedingungen. Jacques Ducoin nimmt uns mit auf eine Reise zu ihnen und berichtet von Lebensweisen, die die Traditionen und die natürliche Umwelt respektieren. Diese Völker besitzen nicht viel, fühlen sich aber frei. Ein prekäres Gleichgewicht jedoch, denn ihre Zukunft ist durch den Klimawandel ernsthaft bedroht.

Nach einem Eintauchen in eine Brigade sibirischer Rentierzüchter lädt Sie der Autor zum Eisfestival auf dem Khovsgöl-See ein, der auch als « blaue Perle der Mongolei » bezeichnet wird. In Steppen- und Berglandschaften begegnet er dann den Yakzüchtern und Adlerzüchtern des Altai. Schließlich, im rauen und harten Winter der Bergregionen Nordwestindiens, nehmen sie mit seinem Sohn David und seinem Freund Nono den gefrorenen Fluss von Zanskar in 3700 m Höhe, um nach 25 Jahren wieder eine Familie zu finden! Eine gefährliche Reise und ein bewegendes Wiedersehen im Herzen des Himalaya!

