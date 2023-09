Octobre Rose 2023 – Sortie vélo Casino Joa Le Tréport, 15 octobre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

A partir de 9h30 : Sortie vélo organisée par l’UAST. Départ au casino pour 20km.

Inscription au 06 80 96 83 74 ou par courriel : uastletreport@yahoo.fr.

2023-10-15 09:30:00 fin : 2023-10-15 . .

Casino Joa Esplanade Louis Aragon

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



From 9:30 am: Cycling outing organized by UAST. Departure from the casino for 20km.

Registration on 06 80 96 83 74 or by e-mail: uastletreport@yahoo.fr

A partir de las 9.30 h: Excursión en bicicleta organizada por UAST. Salida desde el casino para 20km.

Inscripciones en el 06 80 96 83 74 o por correo electrónico: uastletreport@yahoo.fr

Ab 9:30 Uhr: Von der UAST organisierter Fahrradausflug. Start am Kasino für 20 km.

Anmeldung unter 06 80 96 83 74 oder per E-Mail: uastletreport@yahoo.fr

