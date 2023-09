Journées Européennes du Patrimoine – Vidéo autour de la mosaïque d’Helen Mai Casino JOA Le Tréport, 16 septembre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Vidéo expérimentale, transformation et variation de la mosaïque d’Helen Mai. Projection au Casino Joa – Présentation : Didier Debril. Salle du Littoral..

Samedi 2023-09-16 14:30:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Casino JOA Esplanade Louis Aragon

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Experimental video, transformation and variation of Helen Mai’s mosaic. Screening at Casino Joa – Presentation: Didier Debril. Salle du Littoral.

Vídeo experimental, transformación y variación del mosaico de Helen Mai. Proyección en el Casino Joa – Presentación: Didier Debril. Sala del Litoral.

Experimentelles Video, Transformation und Variation des Mosaiks von Helen Mai. Vorführung im Casino Joa – Präsentation: Didier Debril. Saal des Littoral.

Mise à jour le 2023-09-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche