OCTOBRE ROSE – Soirée de la Rose au casino JOA Casino JOA Fécamp Fécamp, 12 octobre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Soirée de la Rose au casino JOA

Sous-titre : jeudi 12 octobre à partir de 20h

Pour montrer son soutien à la lutte contre le cancer du sein, le casino JOA de Fécamp organise sa traditionnelle soirée de la Rose en collaboration avec la Ville et les commerçants.

Une soirée placée sous le thème du de la bonne humeur et du partage autour d’une assiette de fruit de mer et de verre de vin blanc.

L’animation sera tenue par le célèbre groupe des Friant.

le jeudi 12 octobre, à partir de 20h

30€ dont 25€ reversés à l’association Emma +

Casino JOA de Fécamp, boulevard Albert 1er

Plus d’informations et réservation au 02 35 28 01 06.

2023-10-12 20:00:00

Casino JOA Fécamp boulevard Albert 1er

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Rose Evening at the JOA Casino

Subtitle: Thursday October 12 from 8pm

To show its support for the fight against breast cancer, Fécamp’s JOA casino is organizing its traditional Soirée de la Rose in collaboration with the town and its merchants.

The theme of the evening is good cheer and sharing over a plate of seafood and a glass of white wine.

Entertainment will be provided by the famous Friant group.

? Thursday, October 12, starting at 8pm

? 30? of which 25? will be donated to the Emma + association

? JOA Casino Fécamp, boulevard Albert 1er

? Further information and reservations: 02 35 28 01 06

Noche de Rosas en el Casino JOA

Subtítulo: Jueves 12 de octubre a partir de las 20.00 horas

Para mostrar su apoyo a la lucha contra el cáncer de mama, el casino JOA de Fécamp organiza su tradicional velada rosa en colaboración con la ciudad y sus comerciantes.

El tema de la velada es el buen humor y la convivencia en torno a un plato de marisco y un vaso de vino blanco.

La animación correrá a cargo del famoso grupo Friant.

jueves 12 de octubre, a partir de las 20.00 horas

? 30? de los cuales 25? se donarán a la asociación Emma +

? Casino JOA de Fécamp, bulevar Albert 1er

? Más información y reservas en el 02 35 28 01 06

Rosenabend im JOA-Kasino

Untertitel: Donnerstag, 12. Oktober ab 20 Uhr

Um seine Unterstützung für den Kampf gegen Brustkrebs zu zeigen, veranstaltet das JOA-Kasino in Fécamp in Zusammenarbeit mit der Stadt und den Geschäftsleuten seinen traditionellen Rosenabend.

Der Abend steht unter dem Motto der guten Laune und des Teilens bei einem Meeresfrüchteteller und einem Glas Weißwein.

Für die Unterhaltung sorgt die berühmte Gruppe Friant.

donnerstag, 12. Oktober, ab 20 Uhr

30 ? davon gehen 25 ? an den Verein Emma + »

? Casino JOA in Fécamp, Boulevard Albert 1er

? Weitere Informationen und Reservierungen unter 02 35 28 01 06

