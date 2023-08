Démonstration : café mortel Casino Joa du Tréport Le Tréport, 16 septembre 2023, Le Tréport.

Démonstration : café mortel Samedi 16 septembre, 17h00 Casino Joa du Tréport Durée 1h30, 10€, 15 pers. max, accessible PMR.

Café Mortel

L’art funéraire patrimoine vivant

En complément de son métier d’artiste funéraire, Laetitia Gauthier s’est également formée à l’accompagnement à la fin de vie et au deuil. Dans ce cadre, elle anime des cafés mortels : il s’agit de temps de rencontres et d’échanges autour de la mort, de la fin de vie et du deuil.

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, un Café mortel sera proposé le samedi de 17h à 18h30, sur le thème de l’art funéraire. Cet événement est ouvert à tous sur inscription dans la limite des places disponibles

Casino Joa du Tréport Esplanade Louis Aragon, 76470 Le Tréport Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 72 06 46 28 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

laetitia gauthier