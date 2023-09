Dîner-spectacle cabaret Casino JOA César Palace Saint-Paul-lès-Dax, 26 octobre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

La Revue Harmony Cabaret est un spectacle qui ne vous laissera pas indifférent ! Vivez un moment d’exception, retrouvez les standards du cabaret modernisés

grâce à des créations originales et contemporaines… Sans oublier, la touche d’humour indispensable !.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 23:30:00. EUR.

Casino JOA César Palace Lac de Christus

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Revue Harmony Cabaret is a show that won’t leave you indifferent! Experience an exceptional moment, rediscovering cabaret standards modernized

with original, contemporary creations… Not forgetting the indispensable touch of humor!

Harmony Cabaret Revue es un espectáculo que no le dejará indiferente Viva un momento excepcional, redescubriendo los estándares del cabaret actualizados

con creaciones originales y contemporáneas… ¡Sin olvidar el imprescindible toque de humor!

Die Harmony Cabaret Revue ist eine Show, die Sie nicht unberührt lassen wird! Erleben Sie einen außergewöhnlichen Moment, finden Sie die Standards des Kabaretts modernisiert wieder

dank origineller und zeitgenössischer Kreationen… Und nicht zu vergessen, die unverzichtbare Prise Humor!

