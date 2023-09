Dîner-concert jazz Casino JOA César Palace Saint-Paul-lès-Dax, 12 octobre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Diner concert animé par « Les Petits Baigneurs », formation de jazz New Orléans composée de 8 musiciens.

En partenariat avec KIWANIS Dax Adour, cette soirée est organisée au profit des enfants du monde ! Pour chaque menu acheté = 5€ seront reversés à l’association..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 22:30:00. EUR.

Casino JOA César Palace Rue Jean Pierre Penicaut

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Dinner concert with « Les Petits Baigneurs », an 8-piece New Orleans jazz band.

In partnership with KIWANIS Dax Adour, this evening is organized in aid of children around the world! For each menu purchased = 5? will be donated to the association.

Cena-concierto con « Les Petits Baigneurs », un grupo de jazz de Nueva Orleans formado por 8 músicos.

En colaboración con KIWANIS Dax Adour, esta velada se organiza en beneficio de los niños de todo el mundo Por cada menú adquirido = 5? se donarán a la asociación.

Dinnerkonzert, das von « Les Petits Baigneurs », einer 8-köpfigen New-Orleans-Jazz-Formation, gestaltet wird.

In Zusammenarbeit mit KIWANIS Dax Adour wird dieser Abend zugunsten von Kindern in der Welt organisiert! Für jedes gekaufte Menü werden 5? an die Organisation gespendet.

