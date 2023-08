Week-end prospectif « Eaux Futures » Casino Eaux-Bonnes, 24 septembre 2023, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes,Pyrénées-Atlantiques

Le Pavillon de l’Architecture vous invite à participer à un week-end prospectif avec une balade sur les chemins autour des Eaux-Bonnes sur les traces des paysages peints en 1848 par Eugène Delacroix, animé par Marie Bruneau et Bertrand Genier, auteurs du livre “Ici commence le chemin des montagnes” (Cairn 2020), documenté par Devin Blair (photographe)

Réservation Bus depuis Pau et la balade du dimanche sur : https://www.pavillondelarchitecture.com/2023/07/20/eaux-futures/.

2023-09-24 fin : 2023-09-24 17:00:00. EUR.

Casino

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Pavillon de l?Architecture invites you to take part in a forward-looking weekend with a walk on the paths around Les Eaux-Bonnes in the footsteps of the landscapes painted in 1848 by Eugène Delacroix, led by Marie Bruneau and Bertrand Genier, authors of the book ?Ici commence le chemin des montagnes? (Cairn 2020), documented by Devin Blair (photographer)

Bus bookings from Pau and the Sunday walk at: https://www.pavillondelarchitecture.com/2023/07/20/eaux-futures/

El Pavillon de l’Architecture le invita a participar en un fin de semana con visión de futuro con un paseo por los senderos que rodean Les Eaux-Bonnes siguiendo las huellas de los paisajes pintados en 1848 por Eugène Delacroix, guiados por Marie Bruneau y Bertrand Genier, autores del libro Ici commence le chemin des montagnes (Cairn 2020), documentado por Devin Blair (fotógrafo)

Reservas de autobús desde Pau y del paseo del domingo en: https://www.pavillondelarchitecture.com/2023/07/20/eaux-futures/

Der Pavillon de l’Architecture lädt Sie ein, an einem zukunftsorientierten Wochenende teilzunehmen, mit einem Spaziergang auf den Wegen um Eaux-Bonnes auf den Spuren der 1848 von Eugène Delacroix gemalten Landschaften, geleitet von Marie Bruneau und Bertrand Genier, Autoren des Buches ?Ici commence le chemin des montagnes? (Cairn 2020), dokumentiert von Devin Blair (Fotograf)

Reservierung Bus ab Pau und Sonntagsspaziergang unter: https://www.pavillondelarchitecture.com/2023/07/20/eaux-futures/

