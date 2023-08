Week-end prospectif « Eaux Futures » Casino Eaux-Bonnes, 23 septembre 2023, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes,Pyrénées-Atlantiques

Le Pavillon de l’Architecture vous invite à participer à un week-end prospectif avec conférences, ateliers participatifs, soirée festive et balade pour réfléchir collectivement à la revitalisation des Eaux-Bonnes. Rdv au casino. Le dimanche , balade sur les traces des paysages peints en 1848 par Eugène Delacroix. (sur réservation)

Réservation Bus depuis Pau et la balade du dimanche sur : https://www.pavillondelarchitecture.com/2023/07/20/eaux-futures/.

2023-09-23 fin : 2023-09-24 22:00:00. EUR.

Casino

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Pavillon de l’Architecture invites you to take part in a forward-looking weekend with conferences, participatory workshops, a festive evening and a walk to collectively reflect on the revitalization of Eaux-Bonnes. Meet at the casino. On Sunday, walk in the footsteps of the landscapes painted by Eugène Delacroix in 1848 (booking required)

Bus reservations from Pau and for the Sunday tour: https://www.pavillondelarchitecture.com/2023/07/20/eaux-futures/

El Pavillon de l’Architecture le invita a participar en un fin de semana de conferencias, talleres participativos, una velada festiva y un paseo para reflexionar colectivamente sobre la revitalización de Eaux-Bonnes. Cita en el casino. El domingo, camine tras las huellas de los paisajes pintados en 1848 por Eugène Delacroix (reserva obligatoria)

Reservas de autobús desde Pau y del paseo del domingo en: https://www.pavillondelarchitecture.com/2023/07/20/eaux-futures/

Der Pavillon de l’Architecture lädt Sie ein, an einem prospektiven Wochenende mit Konferenzen, partizipativen Workshops, einem festlichen Abend und einem Spaziergang teilzunehmen, um gemeinsam über die Revitalisierung von Eaux-Bonnes nachzudenken. Treffpunkt ist das Kasino. Am Sonntag können Sie auf den Spuren der 1848 von Eugène Delacroix gemalten Landschaften spazieren gehen (Reservierung erforderlich)

Reservierung Bus ab Pau und Sonntagsspaziergang unter: https://www.pavillondelarchitecture.com/2023/07/20/eaux-futures/

