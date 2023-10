[Festival Novembre en Normandie] Le jour où je suis devenue chanteuse black Casino Dieppe, 18 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Caroline découvre à 8 ans ses origines avec l’arrivée tonitruante dans sa vie d’un grand-père afro-américain dont elle ignorait tout. Elle décide alors pour plaire à cet amateur de danse et de musique de suivre la « voix » des Divas de la Motown… Pour peu que vous soyez admirateur de grandes voix blacks et que vous ne soyez pas contre quelques paillettes et quelques plumes, vous ressortirez forcément comblées. Ce spectacle sur fond de musique soul a tout pour vous mettre une pêche d’enfer !.

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Casino

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



At the age of 8, Caroline discovers her origins when an African-American grandfather arrives in her life. To please this dance and music fan, she decided to follow the « voice » of the Motown Divas… If you’re an admirer of great black voices and don’t mind a little glitter and feathers, you’re in for a treat. This show, set to soulful music, has everything to get you fired up!

A los 8 años, Caroline descubrió sus orígenes cuando llegó a su vida un abuelo afroamericano del que no sabía nada. Para complacer a esta aficionada al baile y a la música, decidió seguir los pasos de las Divas de la Motown… Si es un admirador de las grandes voces negras y no le importa un poco de brillo y plumas, seguro que saldrá encantado. Este espectáculo, con su trasfondo soul, ¡lo tiene todo para entusiasmarle!

Caroline entdeckt mit acht Jahren ihre Herkunft, als ein afroamerikanischer Großvater in ihr Leben tritt, von dem sie nichts wusste. Um diesem Tanz- und Musikliebhaber zu gefallen, beschließt sie, der « Stimme » der Motown-Diven zu folgen… Wenn Sie große schwarze Stimmen bewundern und nichts gegen ein paar Glitzerpartikel und Federn einzuwenden haben, werden Sie auf jeden Fall zufrieden sein. Diese mit Soulmusik unterlegte Show hat alles, um Sie in Schwung zu bringen!

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche