THEÂTRE EN PLATT – ALLES NUMME BIO Casino des Faïenceries Sarreguemines, 10 novembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Après 3 saisons rythmées par les reports et les annulations, le « Saageminner Platt Theater » est de retour.

C’est avec grand plaisir qu’il vous propose une nouvelle saison avec une comédie, pleine d’entrain et de rire, « Alles Numme Bio » de Claudy von der Schwyz.

Venez partager un bon moment de détente.. Tout public

Dimanche 2023-11-10 14:00:00 fin : 2023-11-10 23:00:00. 10 EUR.

Casino des Faïenceries rue Cazal

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



After 3 seasons of postponements and cancellations, the Saageminner Platt Theater is back.

We’re delighted to present a new season with the lively, laugh-out-loud comedy « Alles Numme Bio » by Claudy von der Schwyz.

Come and share a good moment of relaxation.

Después de 3 temporadas de aplazamientos y cancelaciones, el Teatro Saageminner Platt está de vuelta.

Con gran placer le ofrecemos una nueva temporada con una comedia animada y divertida, « Alles Numme Bio » de Claudy von der Schwyz.

Venga y disfrute de un rato agradable y relajante.

Nach drei Spielzeiten, die von Verschiebungen und Absagen geprägt waren, ist das « Saageminner Platt Theater » wieder da.

Es freut sich, Ihnen eine neue Saison mit der Komödie « Alles Numme Bio » von Claudy von der Schwyz vorzustellen.

Kommen Sie vorbei und genießen Sie einen schönen Moment der Entspannung.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES