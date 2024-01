SUPERSTICHIEUSE ! CASINO DE VANNES – SALLE DE SPECTACLE Vannes, 26 janvier 2024, Vannes.

SUPERSTICHIEUSE ! Une comédie de Patrick Hernandez avec Emilie Coiteux, Florence Desmidt et Gaël Albespy.Xavier est un homme à femmes. Ce soir, il attend Adélaïde, mais Corinne va venir gâcher sa soirée.Corinne est persuadée que Xavier est l’amour de sa vie, et ce, suite à une prédiction astrale?!Pour Xavier cette soirée vire au cauchemar entre Adélaïde, bourgeoise guindée et Corinne, caissière loufoque. Ces dames vont en effet lui en faire voir de toutes les couleurs.Cette pièce tout en quiproquos et rebondissements vous fera, à coup sûr et contrairement à Xavier, passer une excellente soirée?!

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 21:30

CASINO DE VANNES – SALLE DE SPECTACLE 3 RUE GILLES GAHINET 56000 Vannes 56