FËVRIË CASINO DE SANARY SUR MER-SALLE LE COLOMBET Sanary Sur Mer, jeudi 23 mai 2024.

Si le premier album de Fëvrië « La beauté des nuages » n’est que le reflet d’une période de sa vie, il s’adresse à chacund’entre nous, nous invitant à chercher notre soleil intérieur. Et si la solitude est une étape que la chanteuse maîtrise bien, c’est avec l’envie de trouver la clé autour de soi et en soi qu’elle nous livre le clip du single « À la mer ».En jetant sa bouteille à la mer, Fëvrië lance un appel plein d’espoir, puisant son énergie dans la contemplation. Cetteballade entre la variété et la pop est un titre aussi intime que généreux, avec une direction artistique qui annonce la couleurdu reste de l’opus.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-23 à 21:00

CASINO DE SANARY SUR MER-SALLE LE COLOMBET 1261 CHEMIN DE ST ROCH 83110 Sanary Sur Mer 83