SEBASTIEN WUST CASINO DE SANARY SUR MER-SALLE LE COLOMBET Sanary Sur Mer, jeudi 16 mai 2024.

Un « one avocat show » sur la Justice, politiquement incorrect et cruellement drôle.La Justice est partout, dans notre quotidien, dans les médias, dans notre culture. Et les professions juridiques sont souventfantasmées, particulièrement la profession d’avocat. Elles sont le produit de ce que la télévision veut bien transmettre.Avocat le jour, comédien la nuit (et inversement parfois), Sébastien Wust égratigne dans un one man show original, lemonde de la Justice, sur un ton décalé et sans filtre.La défense des assassins, les moyens de preuve au MoyenÂge, les avocats de séries télé, les décisions surprenantes duCode Pénal, ou encore le Père Noël : il se moque des clichés … et de lui surtout.

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-05-16 à 21:00

CASINO DE SANARY SUR MER-SALLE LE COLOMBET 1261 CHEMIN DE ST ROCH 83110 Sanary Sur Mer 83