Var BLABLA DRIVE CASINO DE SANARY SUR MER-SALLE LE COLOMBET Sanary Sur Mer, 8 février 2024, Sanary Sur Mer. Pendant une grève nationale de la SNCF, Marie-Thérèse de Lacroix, ancienne religieuse, aux principes très stricts, part deparis en direction de biarritz avec sa 2 CV Citroën prénommée « Titine »Par le biais d’un site de covoiturage, elle prend comme passagère Charlotte Kervanec, une bretonne, au caractère bientrempé et Barbara pink, une ex star de Télé-Réalité assez naïve.L’ambiance dans la voiture devient vite électrique.. Péripéties, galères, révélations explosives, s’enchaînent sans compter lapolice qui est à leurs trousses. Une chose est sûre, elles ne sont pas arrivées à destination !

Tarif : 18.00 – 25.00 euros.

Tarif : 18.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 21:00

CASINO DE SANARY SUR MER-SALLE LE COLOMBET
1261 CHEMIN DE ST ROCH
83110 Sanary Sur Mer

