LE MARI DE MA FEMME CASINO DE SANARY SUR MER-SALLE LE COLOMBET Sanary Sur Mer, 18 janvier 2024, Sanary Sur Mer.

Le soir de sa dixième année de mariage, Victor apprend l’existence et la venue imminente de l’ex-mari de sa femme.Lors de cette soirée, France, sa femme, lui révèle également qu’Antonio, ex-mari et ancien taulard, ignore l’existence dece remariage. Pour Victor ce n’est que le début des ennuis, car le tueur, d’origine Sicilienne, et sa femme n’ont jaMaisdivorcé ! Dans le but de protéger son couple et la vie de son mari, France a justifié pendant dix ans, la présence de Victoren le faisant passer pour un colocataire gay, le rendant par ce stratège, inoffensif aux yeux jaloux d’Antonio.Cette situation extrême transporte le spectateur dans une succession d’événements plus délirants les uns que les autres.

Tarif : 22.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-18 à 21:00

Réservez votre billet ici

CASINO DE SANARY SUR MER-SALLE LE COLOMBET 1261 CHEMIN DE ST ROCH 83110 Sanary Sur Mer