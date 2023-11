CONCERT: AURÉLIEN VIVOS Casino de Pornic Pornic, 14 juin 2024, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Depuis sa victoire dans l’émission THE VOICE, Aurélien VIVOS vit un véritable conte de fée.

.

2024-06-14 fin : 2024-06-14 20:30:00. .

Casino de Pornic Rue du Canal

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Since his victory on THE VOICE, Aurélien VIVOS has been living a veritable fairytale.

Desde que ganó THE VOICE, Aurélien VIVOS vive un auténtico cuento de hadas.

Seit seinem Sieg bei THE VOICE lebt Aurélien VIVOS in einem wahren Märchen.

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire