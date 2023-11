SPECTACLE: « ADORABLE » DE ROMAN DODUIK Casino de Pornic Pornic, 25 mai 2024, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

A 23 ans Roman DODUIK est devenu malgré lui la nouvelle star des Ados ! Pourtant Il ne comprenait rien aux animés ni aux jeux vidéo, préfère Gainsbourg à Aya Nakamura, possède encore un compte Facebook, et ses études d’Arts dramatiques le destinaient davantage à jouer du Molière qu’à faire des mil.

2024-05-25 fin : 2024-05-25 20:30:00. .

Casino de Pornic Rue du Canal

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



At 23, Roman DODUIK has become the new teen star in spite of himself! Yet he understood nothing of anime or video games, prefers Gainsbourg to Aya Nakamura, still has a Facebook account, and his dramatic arts studies were destined more to play Molière than to make movies

A sus 23 años, Roman DODUIK se ha convertido en la nueva estrella adolescente ¡a pesar suyo! Sin embargo, no entendía nada de anime ni de videojuegos, prefiere a Gainsbourg antes que a Aya Nakamura, aún tiene cuenta en Facebook y sus estudios de Arte Dramático le llevaban más a interpretar a Molière que a hacer películas

Mit 23 Jahren wurde Roman DODUIK gegen seinen Willen zum neuen Star der Teenager! Und das, obwohl er weder Animes noch Videospiele versteht, Gainsbourg Aya Nakamura vorzieht, noch einen Facebook-Account hat und sein Schauspielstudium ihn eher dazu bestimmt, Molière zu spielen als Milieus zu bilden

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire