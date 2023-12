SOIRÉE 100% GOLDMAN Casino de Pornic Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

fin : 2024-04-05 20:30:00 Un Spectacle Goldman pas comme les autres retraçant la grande période Pop Rock des années 80-90 ou l’artiste n’hésitait pas à casser les codes de la chanson dite « Variété »..

Encore un matin, Envole moi, Quand la musique est bonne, Compte pas sur moi…

Avec plusieurs centaines de concerts à son actif, le groupe « En Passant » propose deux heures de show époustouflant pendant lesquelles vous vibrerez au « Son » Goldman. .

Casino de Pornic Rue du Canal

Pornic 44210

