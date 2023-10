SHEILA Casino de Pornic Pornic, 23 mars 2024, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Voilà 60 ans que Sheila a fait son apparition dans nos vies. Une carrière jalonnée de nombreux tubes passant du Yéyé au Disco, de la Pop au Rock, avec pas moins de 26 albums qui se sont écoulés à plus de 85..

2024-03-23 fin : 2024-03-23 20:30:00. .

Casino de Pornic Rue du Canal

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



It’s been 60 years since Sheila made her appearance in our lives. A career punctuated by hits from Yéyé to Disco, Pop to Rock, with no less than 26 albums selling over 85 copies.

Han pasado 60 años desde que Sheila apareció por primera vez en nuestras vidas. Una carrera jalonada de éxitos que van del Yéyé al Disco, del Pop al Rock, con nada menos que 26 álbumes que han vendido más de 85 copias.

Es ist nun 60 Jahre her, dass Sheila in unser Leben trat. Ihre Karriere war geprägt von zahlreichen Hits, die von Yéyé bis Disco, von Pop bis Rock reichten, mit nicht weniger als 26 Alben, die sich über 85 Mal verkauften.

Mise à jour le 2023-10-17 par eSPRIT Pays de la Loire