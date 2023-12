CONCERT DE REWIND AU CASINO Casino de Pornic Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic CONCERT DE REWIND AU CASINO Casino de Pornic Pornic, 23 février 2024, Pornic. Pornic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23 20:30:00 Rewind (en anglais « retour en arrière ») vous fait voyager dans l’univers de la musique Pop-Rock Internationale des 60 dernières années..

Rewind (en anglais « retour en arrière ») vous fait voyager dans l’univers de la musique Pop-Rock Internationale des 60 dernières années.

Un répertoire varié faisant la part belle à la musqiue Pop Rock des années 2000 jusqu’aux années 50! .

Casino de Pornic Rue du Canal

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Code postal 44210 Lieu Casino de Pornic Adresse Casino de Pornic Rue du Canal ZAC de la Ria Ville Pornic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Casino de Pornic Pornic Latitude 47.11531 Longitude -2.09577 latitude longitude 47.11531;-2.09577

Casino de Pornic Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/