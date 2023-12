DÎNER SPECTACLE CABARET ST VALENTIN AU CASINO Casino de Pornic Pornic, 4 décembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Éveillez la passion et l’amour avec une soirée de cabaret envoûtante pour la Saint-Valentin ! Réservez votre table pour une expérience inoubliable à deux ou non !.

2024-02-17 fin : 2024-02-17 20:30:00. .

Casino de Pornic Rue du Canal

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Awaken passion and love with an enchanting evening of cabaret for Valentine’s Day! Reserve your table for an unforgettable experience for two or more!

Encienda la pasión y el amor con una encantadora velada de cabaret para San Valentín Reserve su mesa para disfrutar de una experiencia inolvidable para dos o más personas

Wecken Sie Leidenschaft und Liebe mit einem bezaubernden Kabarettabend zum Valentinstag! Reservieren Sie Ihren Tisch für ein unvergessliches Erlebnis zu zweit oder ohne!

