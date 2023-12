CÉRÉMONIE DES VOEUX À LA POPULATION DE PORNIC Casino de pornic Pornic, 20 janvier 2024 17:30, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Les traditionnels voeux à la population sont l’occasion pour les citoyens d’appréhender la vie locale et d’écouter le maire de Pornic faire part des projets d’avenir..

2024-01-20 fin : 2024-01-20 17:30:00. .

Casino de pornic Rue du Canal

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The traditional « voeux à la population » (new year’s greetings) are an opportunity for citizens to take stock of local life, and to listen to the mayor of Pornic talk about his plans for the future.

Los tradicionales « voeux à la population » (saludos a la población) son una oportunidad para que el público en general conozca mejor la vida local y escuche al alcalde de Pornic hablar de sus planes para el futuro.

Die traditionellen Neujahrsgrüße an die Bevölkerung bieten den Bürgern die Gelegenheit, einen Einblick in das lokale Leben zu erhalten und dem Bürgermeister von Pornic zuzuhören, wenn er über die Pläne für die Zukunft berichtet.

